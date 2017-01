També hi ha hagut lloc per a preguntes amb més contingut polític, com per exemple sobre el Salari Mínim que tindria una hipotètica República Catalana, davant la qual cosa Rufián ha respost "1000 euros", el paper de la CUP en el procés i la relació entre ser d'esquerres i el dret d'autodeterminació.

En aquest fil, pots recuperar la conversa entre els usuaris de 'Forocoches' i Rufián.