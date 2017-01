El TC admet a tràmit el recurs del PDeCAT per tenir grup propi al Senat

Així ho apunta el text de l'alt tribunal i per això, el portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, demanarà formalment aquest divendres a la Mesa que reconsideri la decisió de deixar-los sense grup propi –no els van acceptar la cessió de senadors d'altres grups per constituir-se per "criteris polítics i no jurídics".

"Saber escoltar és positiu, dona prestigi, rectificar és de savis", ha assegurat Cleries en roda de premsa aquest dijous. Tot i que no donen res per fet, el PDeCAT apunta que l'admissió a tràmit és un primer sedàs que "va en la línia de si el recurs pot tenir sentència positiva".