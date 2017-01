| Jordi Borràs El president de l'associació 'La Tercera Via', Mario Romeo, demana mitjançant una carta oberta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, un "definitiu cop de timó per redreçar la política catalana, abocada des de fa massa temps a la incertesa", amb l'objectiu d'orientar-la "al servei dels interessos col·lectius de Catalunya", i l'insta també "a treballar per un nou pacte constitucional que reconegui a Catalunya la seva dimensió singular en el marc d’una Espanya plurinacional i diversa", així com a cercar "les aliances socials, polítiques i econòmiques arreu d’Espanya per obtenir aquest resultat".











En la missiva, Romeo avisa Puigdemont que és "molt probable que el balanç de la vostra presidència ofereixi finalment la imatge de la interinitat i el fet d’haver centrat tots els esforços en un horitzó polític -la independència- que no compta amb el suport majoritari dels catalans i la manca de respostes concretes a qüestions cabdals que ens afecten col·lectivament". Des de l'associació que presideix, creuen que "la falta d’iniciativa legislativa i de resposta davant els reptes de tota mena que té plantejats Catalunya en l’àmbit econòmic, social o cultural, no es poden imputar únicament a l’evident política recentralitzadora del govern del Partit Popular, a la manca d’inversions de l’estat o a la manca de recursos fruit d’un indubtablement deficient sistema de finançament autonòmic, sinó també a la manca d’una visió estratègica sobre la governança del país per part del govern de la Generalitat". En aquest sentit, continua el text, "és inconcebible que Catalunya no disposi de pressupostos des de l’any 2015. O que els interessos globals de Catalunya no s’hagin vist representants en la Conferència de Presidents a causa del que considerem una injustificable absència". Opina Romeo que "l’apel·lació al diàleg, el respecte a la llei i la defensa de la democràcia no són recursos retòrics. Com tampoc ho és la necessitat de preservar la unitat civil de tot el poble de Catalunya, sense cap mena de distinció".