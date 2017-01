El 72,2% dels catalans aproven el Govern, segons el CEO

El sondeig també apunta que un 44% dels enquestats asseguren que l'executiu "no sap com resoldre els problemes del país". Al 2011 era un 42,35 la gent que optava per aquesta afirmació. En canvi, un 39,2% creu que el Govern sap com resoldre'ls "però necessita temps" (44,9% al 2011), i un 8,1% diu que ja s'estan resolent els problemes.





Paral·leament, un 56,8% dels enquestats no sap identificar cap element per qualificar-lo com "el millor que ha fet" l'executiu de Puigdemont, i un 7,4% han respost que "res". A més, un 46,7% tampoc ha sabut marcar un element per qualificar de "pitjor", i un 1,3% respon que "res".



En aquest sentit, els temes que els ciutadans identifiquen com "el millor" que ha fet el Govern en el darrer any són les polítiques públiques i socials (14,2%), impulsar el dret a decidir (8,9%), i escoltar i defensar els interessos dels catalans (2,1%). Per contra, els elements que consideren que "pitjor" ha gestionat són les retallades en els serveis públics (11,5%), impulsar el dret a decidir (5,3%) i enganyar i manipular (5,3%).