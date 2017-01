“Va ser molt interessant”, admet aquesta socialista, que remarca que “volia informació” de primera mà sobre com “les autoritats catalans emmarquen” el procés. L’eurodiputada portuguesa remarca que es pot trobar una solució “de forma pacífica i sense confrontació” i admet estar “preocupada” pels casos judicials contra polítics independentistes. “No crec que sigui la manera apropiada de tractar el tema”, afirma, lamentant les tàctiques “repressives” del govern espanyol i afegint que confia que “Europa realment encoratjarà el diàleg per resoldre la qüestió democràticament”.



Gomes assegura que té “molts dubtes” sobre la independència de Catalunya, especialment en un moment en què la UE fa front a una situació política “desastrosa”. “Estic preocupada, com a europea, però no penso que la manera de fer front al problema sigui amagar-lo sota la catifa i fer veure que no existeix”, remarca. Com a portuguesa, però, Gomes diu que també entén que la independència és una “oportunitat” per a la nació catalana, que, subratlla, “existeix, és clar”. “Qualsevol portuguès que conegui la història sap que Catalunya és una nació”, afirma.