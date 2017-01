Els Manel més electrònics agafen impuls a la sala Razzmatazz

Amb les entrades exhaurides i una cua que donava la volta a la discoteca, els Manel presentaven aquest dimecres a la sala Razzmatazz de Barcelona el seu primer concert a Catalunya del 2017. En els pròxims mesos, el quartet barceloní emprendrà una gira que els portarà per diferents ciutats catalanes, espanyoles i europees per presentar el seu últim disc, ' Jo competeixo' . El mes de maig passaran pels escenaris de Londres, París, Berlín i set ciutats més.

Pocs minuts després de les 9 del vespre, Manel irrompia a l’escenari de la sala Razzmatazz a cop del rock electrònic de la cançó número u de l’àlbum: ‘Les cosines’, fent vibrar una sala plena que es sabia la lletra de la primera a la última. El repertori va ballar entre els temes del seu últim disc i les imprescindibles, que anaven apareixent de forma intercalada, i que els acompanyen a gairebé cada concert: ‘Boomerang’, ‘Teresa Rampell’, ‘Benvolgut’ o ‘Al mar’.

Després de la lírica ‘Cançó del dubte’, la veu del grup, Guillem Gisbert, va aprofitar per agrair la presència als assistents, recordant que el 2007, en els inicis de la banda, van tocar a la mateixa sala dins el concurs Sona 9. Deu anys després, els Manel més electrònics tornaven per consagrar-se i agafar embranzida per la seva gira més internacional.