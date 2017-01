Bertín Osborne: "La independència és cosa dels polítics, la gent té altres prioritats"

El presentador i cantant Bertín Osborne va entrevistar ahir el periodista Xavier Sardà, en el programa 'Mi casa es la tuya', que s'emet a Telecinco. Durant la conversa que tots dos van mantenir, van sortir temes com la infància de Sardà, l'extingit 'Crónicas Marcianas', però tambe la independència de Catalunya. Tot va començar quan Sardà va explicar que ell no és independentista i que no se n'amaga: " Jo no amago que no sóc favorable a la independència , entre d’altres coses perquè em preocupa el procediment. Això fa que et critiquin els radicals de l’independentisme, però pel carrer mai ningú m’ha parlat malament".

Va ser llavors quan Osborne va replicar: "Jo visc a Barcelona pràcticament tres mesos a l'any, i poca gent hi ha tant encantadora i educada com els catalans. Jo adoro Catalunya. De tot això tenen molta més culpa els polítics que la gent. La gent del carrer té altres prioritats". En aquest context, Sardà va explicar-li que "hi ha molta gent del carrer que té una gran il·lusió. Si la gent té una expectativa i una il·lusió per un procés que els polítics diuen que és factible, assolible i boníssim per als catalans, doncs hi ha molta gent il·lusionada. Mai sentiràs cap paraula meva contra aquesta gent il·lusionada". Tot i això va afegir que el que el preocupa "és que si aquest procés no arriba a culminar, s’hauria creat una gran frustració".

Finalment, va afegir que el que li treu realment la son "és la incomunicació entre el govern català i l’espanyol, alhora que va criticar el silenci i les constants negatives del president espanyol, Mariano Rajoy: "Si jo fos independentista estaria molt feliç amb Rajoy. S’ha de parlar de tot".