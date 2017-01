| ACN

L’eurodiputat irlandès Matt Carthy, del grup de l’Esquerra Unitària al Parlament Europeu, creu que l’Estat espanyol “hauria d’acceptar” la reclamació catalana per un referèndum i adverteix que, si no ho fa, la Unió Europea acabarà intervenint. “La UE pot jugar un rol intervenint, dient a l’estat membre que no pot negar a una nació històrica el dret a decidir el seu propi futur”, defensa Carthy en declaracions a l’ACN. L’eurodiputat del Sinn Féin, que com altres companys de partit va assistir a la conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva, creu que “cada vegada més gent reconeix” que la petició catalana és “raonable”.