El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha mostrat contrari aquest dijous a un acord amb Catalunya que impliqui dotar la Generalitat d'un règim fiscal propi com el que tenen el País Basc i Navarra. "No, jo no estic a favor ni d'un sistema fiscal com el del concert o el conveni per a Catalunya , que no està a la Constitució, que no es va voler al seu dia, i que generaria uns problemes descomunals al conjunt del país, ni estic a favor de liquidar la sobirania nacional". Ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Onda Cero, on també ha reiterat que ell no farà "res" en contra de "la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols". "Ni puc, ni vull", ha dit. El president espanyol ha evitat parlar de la possibilitat d'acordar un nou Estatut per a Catalunya perquè "crec que en aquest moment això no és la necessitat".

El president espanyol ha assegurat, en canvi, que ell sí que pot "parlar d'inversions a Catalunya" i ha destacat que el seu govern ha "evitat la fallida de la Generalitat aquests anys". El més important que ha fet l'executiu espanyol a Catalunya, segons ha dit, "és pagar els proveïdors, i atendre els venciments de deute de la Generalitat". En aquest marc, ha recordat que "en aquests moments el principal creditor de la Generalitat no és com el de qualsevol institució, les entitats financeres i els mercats, sinó el govern d'Espanya que ha estat allà, com és la nostra situació, atenent a la dificilísima situació en la que estava i continua la Generalitat de Catalunya".



"Estic per intentar resoldre problemes. Per a mi els set milions d'espanyols que viuen a Catalunya són iguals a la resta dels que viuen a qualsevol altre lloc d'Espanya", ha dit. Per aquest motiu ha apuntat que el seu govern "ha atès els proveïdors i ha fet inversions" i "podem fer més" perquè "hi ha temes que sens dubte són millorables", però ha assegurat que el que ell no farà és "res contra la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols". Ha assegurat que el sistema constitucional espanyol tampoc li permetria actuar en aquesta direcció, perquè "dóna al Congrés dels Diputats la possibilitat de modificar la Constitució en moltísimes parts, però la nostra Constitució ha reservat per al poble espanyol coses que cal consultar-li, i la ruptura de la sobirania nacional o la igualtat dels espanyols és quelcom que no podem decidir al Congrés dels Diputats encara que sigui per 350 vots a zero".