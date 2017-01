La neu continua afectant una trentena de carreteres del Pirineu i Prepirineu

La neu caiguda en les darreres hores a la meitat nord de Catalunya continua afectant una trentena de carreteres, on és obligatori l’ús de cadenes o bé hi ha neu i gel a la calçada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. La majoria de vies es troben al Prepirineu i Pirineu i són secundàries, a excepció de l’N-260 entre Fontanals de Cerdanya i Ribes de Freses (inclou la Collada de Toses) i C-26, on són obligatoris els equipaments entre Berga i Borredà i hi ha neu i gel a la calçada entre Ripoll i les Lloses, així com a la C-38, a Sant Joan de les Abadesses i la C-17, a Ripoll. D’altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 116 trucades per incidències derivades de les nevades.