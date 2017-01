Colau nega cap petició o conversa per celebrar un partit de la selecció espanyola a Barcelona

| ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha negat aquest dimecres que hi hagi hagut cap petició o conversa amb la federació per celebrar un partit de la selecció espanyola de futbol a la capital catalana, tal i com va demanar el PPC, un prec que el govern va acceptar.

"No hi ha hagut cap petició per fer cap partit, aquest tema no està sobre la taula, ningú n'ha parlat recentment", ha apuntat en una entrevista a BTV, on ha argumentat que això "és cosa dels clubs i de les federacions". "No hem fet cap negociació", ha insistit l'alcaldessa, que ha indicat que aquesta és una qüestió que "no és competència de l'Ajuntament".

Fonts municipals sí que han confirmat que s'havien fet contactes informals per complir el prec del PPC que el govern va acceptar fa uns mesos, que reclamava que Barcelona tornés a acollir un partit de la selecció espanyola. Les mateixes fonts, però, han remarcat que no hi ha hagut cap petició formal perquè ho han de fer les federacions o els clubs.