SCC assegura que el procés sobiranista "roba" diners, treball i llibertat

Brunet també ha explicat que les empreses catalanes es continuen traslladant a Madrid per seguir impulsant el seu negoci, a causa que "les empreses fugen allà on preval la llei" , i ha recordat que SCC va estimar la reducció del PIB per aquest motiu en un -3,5%.

El vocal de SCC, Ferran Brunet, ha assegurat aquest dimecres que els polítics independentistes han posat les institucions catalanes al servei de finalitats il·legals i han destinat milions per enfortir el procés independentista: "El procés, per tant, roba diners, treball i llibertat".

A més, ha reclamat que Catalunya no sigui "un infern fiscal" i que es pugui competir amb igualtat de condicions amb Madrid i la resta de regions d'Espanya i Europa, en les seves paraules, mentre que el president de SCC, Mariano Gomà, ha afirmat que la comunitat és deficitària a nivell pressupostari.

"Estaria en la fallida econòmica si no fos per les constants aportacions del FLA del Govern espanyol", ha explicat, referint-se al Fons de Liquiditat Autonòmic, i ha destacat que una hipotètica Catalunya independent perdria gran part de la seva clientela principal, segons ell.

El catedràtic de Dret Fiscal de la Universitat de Barcelona, Joan Francesc Pont, ha dit que no creu que Catalunya sigui un infern fiscal: "És un purgatori. Es passa malament, però no tant com a l'infern", tot i que ha lamentat que cada vegada hi ha més taxes, i l'empresari Santiago Sueiro ha asseverat que s'està perdent recaptació perquè les empreses estàn marxant.