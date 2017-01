El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que la construcció del mur a la frontera amb Mèxic començarà en qüestió de "mesos" i el país veí reemborsarà "al cent per cent" els costos d'aquesta obra, els detalls de la qual segueix sense aclarir.

Trump, que aquest mateix dimecres signarà una ordre executiva per donar 'llum verda' a aquest polèmic projecte, ha explicat en una entrevista a 'ABC News' que el seu objectiu és començar "quan es pugui". "Quan sigui físicament possible", ha explicat.

Encara que la planificació començarà "immediatament", les obres encara podrien endarrerir-se diversos "mesos", ha afegit Trump, que veu en aquest mur una eina contra el tràfic il·legal a la frontera. "Serà bo per a Mèxic. Volem un Mèxic molt estable i molt sòlid", ha afirmat.

El mandatari estatunidenc ha insistit durant l'entrevista que la construcció "serà reemborsada d'alguna manera per Mèxic". Trump no ha aclarit com --ha admès que pot ser "complicat"--, però ha subratllat que obligarà el país veí a assumir el "cent per cent" d'unes obres de les quals el Govern d'Enrique Peña Nieto ja s'ha desmarcat.