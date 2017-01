Trump té preparat un decret que obriria la porta a presons secretes i tortures

El decret, titulat 'Detenció d'Interrogatori de Combatents Enemics', explica que, durant aquests últims anys, els Estats Units s'ha abstingut d'"exercir certes autoritats claus per la seva defensa" davant del terrorisme, entre les quals hi ha "tots els interrogatoris classificats" dels serveis d'Intel·ligència.

Segons 'The Washington Post' i 'The New York Times', que han tingut accés a l'esborrany, no existeix una menció expressa a les presons secretes o els interrogatoris, però sí que ha estat interpretat com una porta oberta a algunes de les pràctiques més fosques de la guerra contra el terror de Bush. El senador republicà John McCain ha advertit que Trump "pot signar les ordres executives que vulgui", però "la llei és la llei". "No recuperarem la tortura als Estats Units", ha assegurat.