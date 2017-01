El PP porta al Congrés la versió de Societat Civil Catalana sobre el procés

| Europa Press

El PP vol que el Congrés escolti la veu no independentista de Societat Civil Catalana perquè els seus representants donin a conèixer als diputats la seva particular visió sobre com s'està vivint a Catalunya el procés sobiranista que promou el Govern de Carles Puigdemont.

Així ho ha avançat a Europa Press la portaveu popular a la Comissió de Qualitat Democràtica, contra la Corrupció i de Reformes Institucionals i Legals de la Cambra Baixa, Beatriz Escudero, després de reunir-se aquest dimecres amb l'esmentada associació, que integren ciutadans catalans contraris a l'independentisme.

En l'esmentada trobada, Societat Civil Catalana ha exposat a Escudero les conclusions d'un document, que data de setembre del 2015 i que ara estan actualitzant, en què analitza quina és la situació actual a Catalunya i quines són les demandes d'una part "majoritària" de la seva ciutadania.