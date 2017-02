El judici simbolitza el màxim grau on ha arribat, fins ara, l'Estat espanyol durant el procés sobiranista. Després d'haver perseguit els presidents Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas, la maquinària judicial espanyola jutjarà tres polítics catalans per un fet polític i democràtic .

El 6-F tindrà lloc el primer judici polític del segle XXI a Catalunya . L'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau seran jutjats per haver facilitat i permès l'organització de la consulta del 9-N de 2014. El judici començarà a les 8:15 hores, previsiblement al TSJC , tot i que també hi ha l'opció que se celebri a la Ciutat de la Justícia.

Dues setmanes més tard, Mas va declarar com a imputat davant del TSJC, precisament el 15 d'octubre , el dia de l'aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys , 75 anys enrere. Unes 6.000 persones -segons la Guàrdia Urbana- van concentrar-se davant el TSJC per donar suport a l'expresident. Ortega i Rigau hi van declarar dos dies abans, el 13 d'octubre, i també van rebre l'escalf de la gent, amb unes 300 i 600 persones (respectivament).

El 29 de setembre de 2015 , encara amb la ressaca de les eleccions plebiscitàries del 27-S, el TSJC va imputar Mas, Rigau i Ortega per un delicte de desobediència, usurpació de funcions, malversació de fons públics i prevaricació. El TSJC va obrir una investigació contra els tres querellats, amb els testimonis de diversos inspectors d'educació i representants d'Ensenyament, els interlocutors dels centres que van obrir el 9-N.

L'expresident i les exconselleres seran jutjats per permetre el procés participatiu del 9-N . La Fiscalia Superior de Catalunya va presentar, el 21 de novembre de 2014 (12 dies després del 9-N) la querella contra Mas, Ortega i Rigau davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a instàncies del fiscal general de l'Estat.

| A.G.

Inhabilitació però no presó

Mas, Ortega i Rigau estsan acusats de prevaricació i desobediència greu. Finalment, no se'ls jutjarà per malversació de fons públics, l'únic delicte que implicava penes de presó. La fiscalia ha sol·licitat entre 9 i 10 anys d'inhabilitació pels tres querellats. Així, l'expresident i les exconselleres s'enfronten a una suspensió de la seva activitat política, però no a l'entrada a presó. El jutge considera que Mas és "autor" del 9-N, i que Ortega i Rigau són "cooperadores necessàries".

Pel que fa a la desobediènceia greu, i segons l'article 410 del Codi Penal, es podran condemnar amb penes de multa i inhabilitacions especials aquelles autoritats que "es neguin a donar compliment a resolucions judicials, decisions o ordres d'una autoritat superior dictades dins l'àmbit de la seva respectiva competència i revestides de les formalitats legals". La inhabilitació per aquest delicte pot arribar a dos anys.

D'altra banda, l'article 404 del Codi Penal estableix que la justícia castigarà les autoritats que, "sabent de la seva injustícia, dictés una resolució arbitrària en un assumpte administratiu". En aquest cas, les inhabilitacions poden ser d'entre set i deu anys.

| Jordi Borràs

Qui els jutjarà?

El TSJC buscava des del setembre de 2016 el tercer jutge per al procés penal del 9-N. Dels set membres de la sala civil i penal només dos podien formar part del tribunal. Dels altres, José Francisco Valls no en podia formar part perquè va ser l'instructor de la causa; Enric Anglada, Maria Eugènia Alegret i José Carlos Iglesias s'inclouen a la sala d'apel·lacions; i Núria Bassols només porta a terme causes civils.

El 10 de gener de 2017 es va saber que el tercer magistrat seria Eduardo Rodríguez Laplaza, magistrat de la sala contenciosa administrativa del tribunal. Els altres dos membres són els que ja es coneixien des d'un inici: el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i el magistrat de la sala civil i penal Carlos Ramos. Barrientos serà el ponent del tribunal i, per tant, l'encarregat de redactar la sentència.

De Vic al TSJC

Rodríguez va ingressar a la carrera judicial l'any 2009. La seva primera destinació va ser el jutjat de primera instància i instrucció 5 de Vic, on hi va ser entre el juliol del 2009 i el gener del 2011. Posteriorment, i fins l'abril del 2013, va estar destinat al jutjat penal 3 de Manresa.

Va demanar una comissió de serveis de reforç dels jutjats contenciosos de Barcelona, on hi va estar des de l'abril del 2013 al març del 2014. A partir d'aleshores, després d'aconseguir l'especialitat contenciosa, va obtenir una plaça a la sala contenciosa administrativa del TSJC.





| TSJC

L'any de Barrientos

Barrientos, responsable de la secció 8a de l'Audiència Provincial, va ser escollit president del TSJC el 28 de gener de 2016, just ara fa un any. El ponent del tribunal del 9-N es va imposar per 12 vots a 9 al candidat a la reelecció, Miguel Ángel Gimeno. A les eleccions també s'hi va presentar el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba Sánchez.

L'any de Barrientos ha estat marcat per la causa del 9-N. L'actual president del TSJC va advertir davant del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la declaració rupturista del Parlament del 9-N de 2015 anunciava "una desconnexió", i va opinar que s'hi acordava "una desobediència sense usar aquest terme". A més, Barrientos va concloure que, "en l'escenari previsible de ruptura", preveu que les relacions amb el Govern i el Parlament serien "delicades".

Ramos, el progressista

El fiscal Ramos va ser designat magistrat de la sala civil i penal del TSJC l'octubre de 2004, en substitució de Lluís Puig Ferriol, jubilat mesos abans. La vocal Montserrat Comas va defensar, aleshores, que Ramos fos el nou magistrat com a recompensa de dues dècades com a fiscal i investigador de la majoria de casos relacionats amb la delinqüència econòmica. A Ramos se'l veu com un jurista del sector progressista.

| Jordi Borràs

Què és el TSJC?

El TSJC és l'òrgan jurisdicional que culmina l'organització judicial a Catalunya. És la màxima autoritat judicial en matèria de dret autonòmic, però no és un tribunal català, ja que depèn de les institucions espanyoles. L'òrgan col·legiat, amb seu al Passeig Lluís Companys 14 (Barcelona), s'emmarca en l'article 152 de la Constitució espanyola, en el 95 de l'Estatut de Catalunya, i en els articles 70 a 79 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Les seves competències, organització, funcionament i composició es defineixen al capítol I del títol III de l'Estatut. El TSJC consta de tres sales: Civil Penal, Contenciosa Administrativa i Civil Social. El judici pel 9-N s'emmarca en aquesta última sala, formada en total pel president Barrientos i 23 magistrats. D'altra banda, la sala Civil Penal la formen el president i quatre magistrats i, per últim, la sala Contenciosa Administrativa consta també del president i 23 magistrats.

L'elecció del president del TSJC és una mostra més que l'òrgan depèn de l'Estat espanyol. És el CGPJ espanyol qui proposa la presidència, amb la participació del CJC. El nomenament és a càrrec del rei d'Espanya. Fins ara hi ha hagut cinc presidències (quatre homes i una dona).

El primer president del TSJC va ser José Antonio Somalo (1989-1994), substituït per Guillem Vidal (1994-2004, el president de més durada). La tercera va ser Maria Eugènia Alegret (2004-2010), seguida per Miguel Ángel Gimeno (2010-2016). Tanca la llista Barrientos, el cinquè president del TSJC.