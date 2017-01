Protecció Civil activa l’alerta per la nevada intensa a la Garrotxa i al Ripollès

Segons el Servei Català de Trànsit hi ha diverses carreteres afectades per la neu. La circulació a la C-37 entre Torelló (Osona) i la Vall d’en Bas torna a estar normalitzada després que un camió ha fet la tisora. L'accés al Parc del Montseny des de la BV-5119 a Fogars de Montclús, al Vallès Oriental, està tallat. D’altra banda, es necessiten cadenes per circular per la C-38 de Sant Joan les Abadesses a Molló, la N-260 de Ripoll a la Vall de Bianya, la GI-400 i la GIV-4082 a Alp.

| ACN

Arran de la nevada, Camprodon ha suspès les classes a primera hora de la tarda i han coordinat el transport escolar perquè els alumnes poguessin tornar a casa. A les quatre de la tarda ha començat al Consell Comarcal del Ripollès una reunió per l'activació del protocol de nevades i definir les actuacions que calen i coordinar, també, els recursos necessaris.