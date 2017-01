| Europa Press

El vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del Partit Popular, Ramón Luis Valcárcel, ha restat importància a la conferència del president de la Generalitat que es va produir aquest dimarts afirmant que no es va organitzar "sota el paraigua institucional" de l'Eurocambra i que podria haver-se celebrat "en qualsevol altre" lloc, "fins i tot a Manresa".

"No ha estat un acte ni de bon tros sota el paraigua institucional, sinó un acte que se celebra en un espai, el Parlament Europeu, com bé es podria haver celebrat en qualsevol altre espai de Brussel·les o fins i tot a Manresa. Per què no?", s'ha preguntat en declaracions als mitjans abans d'assistir a l'esdeveniment titulat 'Catalunya, cor econòmic d'Espanya i d'Europa', organitzat per l'eurodiputada de l'Aliança de Liberals i Demòcrates Europeus (ALDE), Teresa Giménez Barbat.