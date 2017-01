El Parlament inicia els tràmits per canviar el sistema d'elecció del CAC i de la CCMA

| Europa Press El Parlament ha acceptat la tramitació de dues proposicions de llei del PSC i de CSQP per modificar les lleis del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els dos textos tenen per objectiu garantir "la imparcialitat, la pluralitat, la independència política del sistema audiovisual" i per això demanen per exemple que es reverteixi el sistema d'elecció dels membres d'aquests òrgans.











En aquest sentit, la coalició d'esquerres proposa que tinguin set membres i que siguin escollits, com en les lleis que inicialment ho regulaven, per majoria de dos terços dels diputats i a proposta de, com a mínim, tres grups parlamentaris. Des de l'aprovació de la Llei Òmnibus el 2012, el sistema d'elecció ha consistit en dues votacions, que permet que en cas que no hi hagi una majoria de dos terços, els membres puguin ser escollits a través de majoria simple i proposats amb l'aval de només dos grups parlamentaris. A més, des d'aleshores, el CAC va passar de tenir 10 membres del consell de govern, a tenir-ne 6, mentre que la CCMA va també va reduir a 6 membres (en tenia 12). Sense cap esmena a la totalitat, els dos textos proposen que els membres dels consells de govern d'aquests dos organismes estiguin subjectes al règim d’incompatibilitats i retributiu que s’apliquen als alts càrrecs de la Generalitat. També reclamen més transparència financera i de contractació i major participació dels treballadors en la presa de decisions, tant pel que fa a l’elecció dels membres de la CCMA com en àmbits interns organitzatius i la negociació dels convenis.