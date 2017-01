L’eurodiputada romanesa Renate Weber s’ha mostrat aquest dimecres “impressionada per la quantitat de gent, incloent-hi un nombre bastant gran de parlamentaris ” que va assistir a la conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva a Brussel·les. “En set o vuit anys mai no havia vist aquesta sala tan plena”, ha assegurat la també exjutgessa ‘ad hoc’ del Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg, en declaracions a l’ACN. Weber també ha criticat l’intent de boicot del PP, tot i que ja “no és cap sorpresa”. “No està del tot bé tenir por d’anar a escoltar una conferència per no legitimar-la, és normal anar-hi” i “asseure’s al voltant de la taula, dialogar i entendre el posicionament dels altres”, ha defensat.

“No serà fàcil en absolut”, ha advertit Weber sobre el referèndum. “Hi haurà molts problemes” , ha afegit, augurant que la comunitat internacional hi haurà d’acabar intervenint. “Quan un estat no té la voluntat política ni d’unificar-se ni de separar-se, llavors evidentment la llei internacional ha de jugar un rol i la interpretació de la legislació internacional és important”, ha explicat la també advocada i activista pro drets humans. Weber ha defensat que el procés sobiranista “s’ha de tenir en compte”, perquè “no ha sorgit d’un dia per l’altre sinó que és el resultat d’un desig expressat lliurement a les urnes pels catalans”.

“Sempre m’ha impressionat la gran participació dels catalans en totes les manifestacions, expressant la seva voluntat al carrer de forma pacífica i també la gran participació en el referèndum, tot i que no fos reconegut per les institucions espanyoles”, ha insistit l’eurodiputada, que pertany al grup de l’Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE). “Realment espero que s’asseguin al voltant de la taula per discutir com gestionar-ho, la confrontació no és intel·ligent, cal parlar, reunir-se per entendre les raons de l’expressió d’aquesta necessitat d’independència” per poder “trobar una solució constructiva per a tothom”, ha reblat Weber.