Localitzen dues nenes que van passar 4 dies a la zona de trànsit de l’aeroport del Prat

Dues menors de nacionalitat vietnamita van passar entre tres i quatre dies a la zona de trànsit de l’Aeroport del Prat sense que s’hagi pogut esbrinar la seva procedència i cap a on es desplaçaven, segons ha avançat ‘El Pais’. Els fets es van produir el passat 27 de desembre quan les dues noies van intentar accedir en territori espanyol, i per tant Schengen on no hi ha control transforenterer, i els agents les van aturar en no disposar de cap documentació. Tampoc va ser possible comunicar-se amb elles fins que no va arribar una intèrpret, tot i que només van facilitar els seus noms i cognoms i les seves edats. Segons fonts policials, les dues menors tenen 13 anys però altres fonts han apuntat a l’ACN que en tenen 17. De moment, la DGAIA se n’ha fet càrrec a l’espera de resoldre els seus casos.