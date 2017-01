Espanya assoleix el seu pitjor registre històric en percepció de la corrupció

Espanya, amb 58 punts, se situa en el 41è país amb una menor percepció de la corrupció i es veu superada per altres països com Costa Rica, Brunei, Qatar, Portugal i Bahamas, entre d’altres. De fet, segons un estudi de Transparencia Internacional corresponent al 2016, és el pitjor registre de la sèrie històrica i corre el risc de situar-se entre el grups d’estats com la República Txeca i Geòrgia on la corrupció ja es considera “sistèmica”. D’altra banda, l’ONG encarregada de l'informe, avisa que l’Estat té un problema de corrupció política “molt seriós” que cal que afronti de manera “integral i sense pedaços”, ja que, sinó, pot tenir efectes negatius sobre les inversions. El rànquing de països on la percepció de la corrupció és menor està liderat per Dinamarca i Nova Zelanda, ambdós amb 90 punts, seguit de Finlàndia i Suècia, amb 89 i 88 punts, respectivament.