per Bernat Vilaró 25/01/2017

| Arxiu El 26 de gener de 1939 les tropes franquistes entraven a Barcelona per la Diagonal, comandades pels generals Juan Yagüe i José Solchaga. 78 anys després, Maria Eugenia Yagüe, la filla del general, ha valorat en declaracions a El Món la mobilització del 6-F. La presidenta de la Fundación Yagüe considera que s'ha de respectar el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. A més, s'ha mostrat convençuda que la concentració de gent no cohibirà els jutges. "Confio que no es deixaran intimidar, un jutge no s'ho pot permetre", ha opinat.











| Fundación Yagüe Yagüe, de 82 anys, ha defensat la llibertat d'expressió dels qui es vulguin mobilitzar, convocats per les entitats sobiranistes. Tot i això, ha advertit que aquesta llibertat "acaba quan es trepitja la del teu costat". "La manifestació ha de complir les normes de convivència", ha afegit, en conversa amb aquest diari. Segons la filla del general falangista (més conegut com el carnisser de Badajoz per la seva relació amb l'execució de 4.000 republicans), el judici del 9-N està justificat perquè la consulta del 2014 "va ser absurda". "Que els porten als tribunals? És que no és gens lògic tot el que està passant a Catalunya", ha opinat.