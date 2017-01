CCOO acorda sumar-se al Pacte Nacional pel Referèndum

| ACN

CCOO de Catalunya ha decidit en la reunió del seu Consell Nacional d’aquest dimecres sumar-se al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) en considerar que els seus continguts s’ajusten “perfectament” a la posició que sempre ha mantingut i defensat el sindicat. El Consell ha valorat positivament que el manifest insti els governs de Catalunya i l’Estat a superar dificultats polítiques i els apriorismes per assolir l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.