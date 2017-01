L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest dimecres que el referèndum ha de ser "reconegut d'alguna manera" per l'Estat perquè sigui "efectiu" . "Ha de ser reconegut d'alguna manera, no sé si pactat o no, però reconegut d'alguna manera per l'Estat, pels mecanismes internacionals perquè el resultat tingui efectes", ha argumentat en declaracions a La Sexta després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, insistís des del Parlament Europeu que pensa convocar un referèndum a Catalunya amb o sense permís de l'Estat. Colau ha insistit que una consulta d'aquest tipus ha de celebrar-se "amb totes les garanties i seguretat" per a tothom.

L'endemà de la conferència a Brussel·les de Puigdemont i dels consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva, Colau ha insistit que l'espai polític que representa és favorable a la convocatòria d'un referèndum, però aquest ha de ser efectiu. Això vol dir, ha dit, que ha d'interpel·lar el conjunt de la població, i no només els independentistes, però també que ha de "donar seguretat tals funcionaris" que el portaran a la pràctica i que "ha de ser reconegut d'alguna manera per l'Estat i pels mecanismes internacionals". "No sé si pactat o no, però reconegut d'alguna manera" ha afegit.



Al seu parer, això és el que ha de centrar el debat, i ha indicat que serà quan el Govern expliqui com pensa celebrar aquest referèndum quan el seu espai polític es posicioni en el vot. Ha recordat que el nou partit al qual ella pertany està ara mateix en construcció. Pel que fa a la crisi de Podem, ha considerat "positiu" que hi hagi debat sobre diferents propostes, però ha demanat que aquest sigui "el més constructiu possible". Colau ha opinat que "no s'ha de tenir por a les discrepàncies i a la diversitat", però ha insistit en la necessitat de mantenir "l'ànim constructiu".