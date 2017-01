Barraycoa (Somatemps): "Que Otegi vingui a Barcelona ens sembla una ignomínia"

'Somatemps' és una de les organitzacions que es manifestarà aquest divendres al costat de l'Ateneu de Barcelona per protestar contra la participació del secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi, en el cicle de conferències "L'assalt al cel". Otegi serà entrevistat pel periodista i exdiputat de la CUP, David Fernández, en un acte que ha despertat les queixes dels sectors més conservadors. El vocal de la junta de 'Somatemps' Javier Barraycoa ha explicat en declaracions al Món que aquesta serà una concentració "pacífica però amb un missatge contundent" i critica que "excepte amb la boca petita i quan s'ha acostat a Catalunya, Otegi mai ha condemnat fermament els gairebé 900 assassinats de la banda a la qual va pertànyer quan l'any 1984, va abandonar als “polis-milis”, per integrar-se a l'ETA militar".

Per Barraycoa, "mentre Otegi no condemni clarament els atemptats d'ETA especialment a Catalunya, molts catalans el considerarem 'persona non grata'", i afegeix que "només l'any 2012 va deixar caure un lacònic 'reconec el dolor causat', en referència als 21 assassinats de Hipercor". Alhora, recorda que "ETA ha comès 80 accions terroristes a Catalunya entre1982 i 2004" i lamenta que "per qüestions 'polítiques', Barcelona -durant l'omnipresent alcaldia socialista des dels 80 fins fa pocs anys- no es va dignar ni tan sols a aixecar un monument a les víctimes d'Hipercor", el que considera "incomprensible si tenim en compte l'assassinat d'Ernest Lluch".



El membre de 'Somatemps' considera també que "els equilibris polítics de llavors -negociacions dels governs centrals amb ETA- i els d'ara -la necessitat de la CUP perquè el procés continuï-, provoquen que els polítics callin davant aquesta ofensa a la consciència col·lectiva catalana". Per tot això, Barraycoa afirma que "ETA va matar catalans, va sembrar el terror a la nostra terra i Otegi mai ha mostrat penediment. Si els polítics no protesten, a les associacions cíviques ens correspon la denúncia pública del que considerem una ignomínia".

La concentració en la que participarà 'Somatemps' contra la presència d'Otegi tindrà lloc avui a les 18:30 hores a la plaça Vila de Madrid de Barcelona.