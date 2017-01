Iceta a Puigdemont: “No es resigni a l’absència de diàleg”

| PSC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha tornat a retreure aquest dimecres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la seva absència a la Conferència de Presidents de la setmana passada. Iceta ha volgut preguntar al president quina és la seva opinió sobre els acords que es van prendre a la reunió.

Puigdemont ha respost ras i curt. “Efecte cap ni un, després de l’experiència d’anteriors conferències, la valoració que faig és enormement escèptica”, ha expressat. El dirigent socialista ha assenyalat al president que Catalunya necessita “diàleg, negociació i pacte”, i li ha demanat que no es resigni “a l’absència de diàleg”.

En aquest sentit, Puigdemont li ha recordat que el Govern no renunciarà “a cap euro ni a cap cèntim que correspongui als catalans. No hem deixat de reivindicar que a Catalunya no se l’ha tracta amb justícia. Aquest és un concepte que té a veure amb la dignitat, no només amb la matemàtica de la fórmula de finançament, sinó del respecte i reconeixement”.