Albiol denuncia la presència de nens a la conferència de Brussel·les

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha ridiculitzat la conferència del Govern a Brussel·les per explicar el referèndum assegurant que, “com deia el president Tarradellas, en política es pot fer de tot menys el ridícul, i jo hi afegeixo, menys encara al Parlament europeu”. Albiol s’ha dirigit al president Puigdemont per fer burla dels assistents a la conferència amb una curiosa menció al famós 3% de comissions que va denunciar Pasqual Maragall al Parlament en referència a CiU: “Ja no és que a vostè no l’anés a veure absolutament cap autoritat rellevant, sinó que ni tan sols el 3% dels 752 diputats que té el Parlament europeu, aquest 3% que els persegueix al llarg del temps a alguns de vostès”.

En el torn de resposta, Puigdemont ha assegura que “celebro que reconegui que la conferència no es va fer en un bar, i ha hagut d’admetre que es va fer en una sala del Parlament europeu, després de la sala de plens, la més gran”, i ha dit que trobava molt oportuna la referència a Tarradellas, perquè “vostè acaba de demostrat que el senyor Tarradellas tenia raó”.

Però Albiol ha anat més enllà i ha denunciat la utilització de menors per omplir la sala de conferències, a més de “persones desplaçades, convençudes”: “La imatge de la seva conferència són uns senyors de Calafell ensenyant cartellets amb càmeres de fotos al més pur estil de turista, i nens menors d’onze anys assistint a la conferència. El seu és un relat infantil amb els diners de tots, i vostè està políticament aïllat en un desert institucional”, ha reblat el líder del PPC.