Puigdemont culpa Colau de la presència de l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament

| Jordi Borràs

La diputada de la CUP Gabriela Serra ha mostrat aquest dimecres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la seva preocupació perquè s'hagi concedit a l’Exèrcit espanyol triplicar l’espai del seu estant al Saló de l’Ensenyament, de 36 metres quadrats a 100. Serra ha recordat que el passat més de juliol, el Parlament va aprovar una moció, presentada per la CUP, per desmilitaritzar Catalunya.

Després d’escoltar les paraules de la diputada, el president ha volgut aclarir que la gestió i la responsabilitat del Saló de l’Ensenyament és de l’Ajuntament de Barcelona. “La presidència de la Fira de Barcelona és d’ells”, ha explicat.

En aquest sentit, Puigdemont ha assenyalat que el mes de desembre, el Govern va enviar una carta a la Fira mostrant la seva preocupació sobre la presència de l’Exèrcit al Saló. “Hi ha un sentiment ampli expressat per les institucions sobre aquest tema, per tant, haurien d’intentar respectar el desig de la majoria de la societat que està sorpresa perquè al Saló hi hagi la presència d’aquest cos”, ha dit.

Tot i això, el president ha manifestat que “la seguretat és imprescindible, però no estem d’acord en què es vagi més enllà”.

Vots a favor de JxSí, la CUP i CSQP

El Parlament va aprovar la moció, presentada per la CUP, per desmilitaritzar Catalunya amb els vots a favor de JxSí, CUP i Catalunya Sí que es Pot. El PSC només va votar a favor que la Generalitat reclamés el traspàs del “patrimoni militar de caràcter immobiliari que es trobi en desús per tal de destinar-los a usos públics de caràcter civil”. Per la seva banda, el PPC va votar en contra de tots els punts, i Ciutadans va optar per l'abstenció i el no en els diferents punts.

La moció instava al Govern a prohibir “els actes d’exaltació d’allò militar i de legitimació de la violència”, i a no permetre les desfilades militars en espais civils “com exercici de coherència amb els valors de la pau”. La moció també instava l'Executiu a “evitar la presència de l'exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació”, així com “en espais educatius i promocionals, com ara el Saló de l'Ensenyament i el Saló de la Infància, entre d'altres”.