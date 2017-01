Puigdemont: “Jo em quedaré aquí fins al final i a fons”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tornat a insistir en el fet que el seu mandat al capdavant del Govern és limitat, i tal i com va anunciar el dia de la seva presa de possessió, el seu càrrec és temporal i no es presentarà a les eleccions com a candidat del PDeCAT . Durant la sessió de control del Govern, la líder de C’s, Inés Arrimadas, li ha recriminat que plegui quan només “ha fet fotos, i esdeveniments, però treball, ben poc, i solucions, cap”. Arrimadas ha assegurat que “hem començat el 2017 com vam començar el 2016, amb vostès a mans d’una assemblea de la CUP, i no compleixen ni amb el seu programa de Govern, perquè hem perdut el compte de quantes vegades han hagut de mutar el seu full de ruta. I quan tot just porta un any com a president, ha diu que plega”, ha reblat.

Adreçant-se a Puigdemont, li ha dit que “vostè és un president absent i provisional, un govern que no treballa per als catalans, que té plans irreals i il·legals, i que s’ho juga tot a la ruleta de la CUP. Vostès estan davant d’un final de cicle”. La resposta de Puigdemont ha estat directa: “Deixi que siguin els ciutadans si el Govern treballa o no, si respon o no quan hi ha problemes. I Jo no me’n vaig, jo em quedaré aquí fins al final i a fons, que és el que he dit davant d’aquesta cambra, davant de l’escepticisme d’alguns portaveus que no s’ho creuen, que un cop acabi aquest període jo no tinc intenció de continuar. D’altres sí, i és ben legítim fer carrera política, però el meu propòsit és acomplir la meva paraula”.

A principis d'aquest 2017, Carles Puigdemont va assegurar que "d'aquí a un any no seré president de la Generalitat". Així de rotund es va expressar en ser preguntat sobre com veia el seu futur polític més immediat. I és que, tal i com ja ha explicat en alguna ocasió, les pressions internes de part del seu partit –el PDeCAT- semblen no afectar-lo. "El calendari que ens hem marcat és de 18 mesos, i s'acaben a l'estiu. Pot haver-hi un parell de mesos d'allargada tècnica. Però ens hem compromès a convocar eleccions constituents com a màxim sis mesos després del referèndum i la meva feina s'acaba en aquest propòsit, i no tinc cap vocació de ser candidat", va dir el president, tot afegint que no contempla cap possibilitat que passi per no celebrar el referèndum i veure's forçat a convocar eleccions abans.