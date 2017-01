Millo, sobre la conferència: "Junqueras té dret a fer el ridícul"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo , ha demanat a la Generalitat que gasti els diners en ambulàncies pediàtriques i no en conferències com la d'aquest dimarts al Parlament Europeu el president català, Carles Puigdemont ; el vicepresident, Oriol Junqueras , i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva . En aquest sentit, Millo ha criticat el discurs econòmic de Junqueras a Brussel·les, en què acusava l'Estat d'estar en fallida, i ha ironitzat que a més del dret a decidir, el conseller "té el dret a fer el ridícul ".

"Puigdemont es podria dedicar a visitar passadissos d'urgències hospitalàries i a comprar ambulàncies pediàtriques", ha sostingut Millo, que ha subratllat que el Govern va portar una comitiva de 15 persones que gasten uns recursos que s'han de dedicar a altres coses, segons ha dit en una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha considerat que la conferència no ha tingut èxit perquè "el 95% dels eurodiputats hi van donar l'esquena" i entre els assistents hi havia una majoria d'independentistes i molts convidats no relacionats amb el Parlament Europeu, ha assenyalat.