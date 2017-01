En qualsevol cas, la CUP ha insistit que, malgrat que el Govern insisteixi en el referèndum pactat fins al darrer moment, tal i com es va reiterar ahir a Brussel·les, “el pacte no pot distraure l’únic objectiu, la unilateralitat” , i ha demanat que “no creem falses expectatives, perquè potser serà oportú parlar de legalitat intervinguda”. Pel que fa al referèndum, Gabriel també ha demanat a l’executiu que faci el possible perquè “aquells que no volen un nou 9N també puguin seure a la taula i veure que les garanties hi són”, ha dit en referència a l’entorn dels comuns.

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha expressat durant la sessió de control al Govern algunes objeccions: “Com és obvi, discrepem d’alguns dels extrems expressats a la conferència, com ara la forma en què es descrivia l’economia del país, amb un paper preponderant del turisme, i el paper de la mateixa Unió Europea”. En aquest punt, la diputada cupaire ha avisat l’executiu català que la pertinença o no de la República catalana a la UE, “l’han de poder decidir les ciutadanes i ciutadans”, i també ha lamentat que la imatge que s’ha donat a Brussel·les sobre l’independentisme és la de la composició del Govern: “S’ha de poder explicar que hi ha diversitat ideològica en les opcions independentistes, i nosaltres reivindiquem aquesta diversitat”.

La CUP va seguir atentament el fil argumental de la conferència del Govern a Brussel·les aquest dimarts, a la qual, malgrat l’intent de boicot del govern espanyol, hi van assistir unes 500 persones, entre les quals una quarantena d’eurodiputats i diversos representants de la diplomàcia europea . El president Puigdemont va demanar implicació a la UE amb el referèndum, i va deixar clar que els catalans culminaran el procés a les urnes, malgrat l'oposició de l'Estat espanyol: “El referèndum es farà tant sí com no”.

| ACN

El vicepresident Oriol Junqueras ha respost que el procés “és transversal ideològicament”, i ha evidenciat que “les relacions amb les institucions europees no són vistes igual per tots els grups”. Amb tot, ha deixat clara la voluntat del Govern d’incorporar “quants més grups i sensibilitats millor”. Junqueras ha dit que “la voluntat d’arribar a un acord amb el govern espanyol per fer possible un referèndum hi és, però és cert que l’acord és poc probable i que no ens distraurem mai dels nostres compromisos. La feina precisa i concreta és compatible amb l’acte de pedagogia que vam fer ahir al Parlament europeu”, ha conclòs.

En el torn de rèplica, Gabriel ha insistit: “El referèndum pactat no és poc probable, és absolutament impossible, i farem bé de preparar aquest país per la situació que vindrà. Només la mobilització permanent pararà el xoc, i a Europa també han de saber que no reeditarem un pacte com el del 78”.