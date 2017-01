Puigdemont: "No vull una declaració d'independència, en vull una d'interdependència"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ressaltat aquest dimecres que no vol fer una declaració d'independència sinó que el que vol és "fer una declaració d'interdependència " perquè cal acceptar, segons la seva opinió, que en aquest segle les relacions entre els Estats han de basar-se en la cooperació. Així s'ha expressat en una entrevista a Euronews després que ell, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, viatgessin a Brussel·les per defensar la celebració del referèndum en una conferència a una sala del Parlament Europeu.

Segons Puigdemont, quan es va modificar l'Estatut es va fer dins el marc constitucional amb el compromís de seguir i tenir una millor relació amb Espanya, però "la refeta sempre ha estat la mateixa, ha dit que no". "Però si diu que vol parlar, estem disposats a escoltar", ha insistit Puigdemont després de preguntar-li si estaria disposat a trobar una fórmula, dins un nou marc constitucional reformat, de cohabitació amb la resta de l'Estat.

El president català també ha argumentat que l'objectiu de la seva visita a Brussel·les no era que el rebessin els representants de la UE, però ha afegit: "Ja arribarà el moment de demanar una reunió i per descomptat espero, com ha estat el cas amb altres líders de regions europees, que em rebin les màximes autoritats i puguem parlar lliure i obertament de Catalunya". Sobre si el referèndum pot espantar Europa, ha assegurat que el primer cop que la paraula referèndum s'associa amb una cosa que no està d'acord amb els governs és "quan la ciutadania s'expressa de manera contrària als interessos dels Estats".