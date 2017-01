Barcelona aprova un pressupost per al 2017 xifrat en 2.736,2 milions d’euros

L'Ajuntament de Barcelona ja té pressupostos aprovats per l'any 2017, després que hagi quedat aprovat i publicat definitivament, un cop finalitzat el termini previst en la qüestió de confiança plantejada pel govern -Barcelona en Comú- sense que l’oposició hagi presentat una alternativa. El pressupost està xifrat en 2.736,2 milions d'euros i preveu dotar de recursos les polítiques socials i de reactivació econòmica amb impactes directes en els barris.

Segons el Consistori, el pressupost permetrà fer inversions per valor de 429,1 milions d’euros, el que suposa un increment del 8% respecte l’any passat. Un terç d’aquests recursos, (un 33%), 141.6 M€, es destinaran a la construcció o millora d’equipaments i 117 M€, un 27,26% del total, a millores a l’espai públic per garantir una ciutat més sostenible i saludable. Pel que fa a la despesa corrent augmenta un 4% i arriba als 2.151,4 milions d’euros. En aquest camp, es prioritza la política de serveis socials i promoció social que arriba als 321 milions d’euros, amb un increment de recursos del 10% respecte el 2016. L’anàlisi de la despesa corrent per polítiques revela que es destinaran 153,5M€ a transport públic, 144M€ a Cultura, 121,8M€ a Educació, 119,4M€ a habitatge. Així mateix les partides destinades a polítiques d’ocupació i promoció econòmica arriben a 71,5 M€.

Pel que fa a les inversions destaquen algunes actuacions especialment en equipaments i en millores del transport públic així com l’impuls de transformacions urbanes a la plaça de les Glòries, l’avinguda Meridiana, Pere IV o Vallcarca. En educació, s’invertiran 5,7 milions d’euros a construir escoles bressol, al Raval, als Encants, a Can Carreres, al Canòdrom, a les Germanetes i a Concili de Trento. També s’invertiran 27,6 milions en rehabilitar i posar en marxa mercats municipals, a Vall d’Hebrón, a Bon Pastor, a Sant Andreu, a la Boqueria i a Sant Antoni.