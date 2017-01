| ACN

Albert Rivera s’enfrontarà a dos candidats més per encapçalar el Comitè Executiu de Ciutadans, segons ha informat el partit aquest dimarts a la nit. A banda de la candidatura de Rivera, España Ciudadana, composta per 37 membres, el Comitè de Garanties del partit ha admès la de Diego de los Santos Parejo, Alternativa Ciudadana, composta per 23 membres, i la de Juan Carlos Bermejo, Esencia Ciudadana, també amb 23 membres. Les votacions al Comitè Executiu es faran de forma telemàtica entre les 10.00 h de dijous vinent, 26 de gener, i les 22.00 h del divendres següent.