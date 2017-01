| ACN El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat que la Unió Europea (UE) s'impliqui perquè Catalunya pugui celebrar un referèndum sobre la independència, com a molt tard aquest setembre. En una conferència al Parlament Europeu, el cap del Govern ha deixat clar que els catalans culminaran el procés a les urnes, malgrat l'oposició de l'Estat espanyol: "El referèndum es farà tant sí com no".











Puigdemont ha advertit que "no està en joc la independència, sinó la democràcia", en el seu discurs a l’Eurocambra, al costat del vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva. El cap del Govern ha fet una crida perquè la UE sigui “part de la solució per coherència amb els valors i principis democràtics que la inspiren” i també per “pragmatisme”. “Europa no podrà mirar cap a una altra banda”, ha apuntat Puigdemont, que ha reiterat que Brussel·les ha d’intervenir “amb diàleg polític primer, i encaix jurídic després”.