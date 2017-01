Netanyahu aprova la construcció de 2.500 nous assentaments a Cisjordània

Israel construirà 2.500 nous assentaments a la zona palestina de Cisjordània. Ho ha anunciat aquest dimecres el ministre de Defensa, Avigdor Lieberman , amb l'argument de mantenir una "vida quotidiana normal" a la zona. La nova onada de construcció d'habitatges es tracta d'un altre episodi de l'expansió d'Israel sobre terres palestines, que manté ocupades de forma il·legal des del 1967. El primer ministre del país jueu, Benjamin Netanyahu , ha recolzat l'anunci del conservador Lieberman en una piulada i ha aprofitat per llançar un missatge a la comunitat internacional: "Estem construint i seguirem construint" .

L'anunci suposa tota una declaració d'intencions d'Israel, ja que la mesura arriba pocs dies després de la presa de possessió de Donald Trump com a 45è president dels Estats Units i just un mes després de l'aprovació d'una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU que condemnava els assentaments israelians i demanava la seva fi. La proposició, que va tirar endavant gràcies a l’abstenció dels Estats Units, que fins ara evitava qualsevol condemna a Israel a través del seu dret a veto, arribava després d’un any d’una forta política expansiva a la regió de Cisjordània.