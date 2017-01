Mundó adverteix el fiscal general de l’Estat del perill de barrejar justícia i política

El conseller de Justícia, Carles Mundó , s'ha reunit aquest dimarts amb el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza , en un dinar a Madrid on, segons fonts del Departament, s'ha parlat abastament de la situació política catalana. Mundó ha traslladat a Maza que "la judicialització de la política o la politització de la justícia és una via equivocada" , o l'ha advertit de "l'error d'insistir en la via penal per resoldre un conflicte de naturalesa política".

Per la seva banda, la Fiscalia ha emès un comunicat en què omet cap referència a la situació política i explica que en la reunió s'han tractat aspectes de funcionament diari de la justícia. El conseller també té previst veure's durant les properes hores amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que aquests dies és a Barcelona.

Segons fonts del Departament de Justícia, el dinar celebrat al Centro Riojano de Madrid, va ser demanat per la Fiscalia General de l'Estat a través del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que també hi ha assistit, és la primera vegada que Mundó i Maza es reuneixen. La trobada ha servit per tractar de temes d'interès comú que afecten la fiscalia catalana, com ara equipaments i canvis legislatius i processals.

Les mateixes fonts, però, indiquen que durant la trobada s'ha parlat abastament de la situació política catalana. En aquest sentit, Mundó ha traslladat a Maza que "és un error insistir en la via penal per resoldre un conflicte de naturalesa política" i que l'Estat dona una "resposta judicial" a un afer "estrictament polític". També l'ha advertit que la "judicialització de la política" i la "politització de la justícia" és una "via equivocada", en un moment en què hi ha processos judicials oberts contra diferents polítics catalans per fets relacionats amb el procés independentista.