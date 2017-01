Un altre dels missatges de Puigdemont ha estat que Europa no es desentengui i fins i tot, que es mulli .

Ja ha acabat la conferència. El missatge del president ha estat clar: Es farà un referèndum aquest 2017, que serà legal, i que es vol fer acordat amb l'Estat . Si l'Estat no accedeix, ha dit Puigdemont, "es farà igualment".

Tant Puigdemont com Romeva i Junqueras han demanat "més democràcia".

Puigdemont: "Considerem els nostres ciutadans adults i amb criteri per decidir el seu futur"

Puigdemont: "Europa és el lloc on volem estar"

Puigdemont: "Volem la nostra sobirania per compartir-la amb Europa"

Puigdemont demana als ciutadans europeus que jutgin si és acceptable el judici del 9-N i "si és acceptable en un Estat seriós. Es tracta d'un problema europeu i Europa no pot mirar cap a una altra banda".

Puigdemont: "Si el referèndum és pactat millor, si no el farem igualment"

Puigdemont: "Mas, Ortega i Rigau seran jutjats per fer una consulta el 9 de novembre de 2014"

Puigdemont: "La demanda catalana no ha estat ni estudiada per l'estat espanyol"

Puigdemont: "Convocarem com a molt tard un referèndum el setembre de 2017"

Puigdemont: "És preferible que pel conflicte polític sabem on es troba la majoria i on la minoria"

Puigdemont: "La mobilització no seria suficient si no s'hagués plasmat també amb un aval a les urnes. El mandat democràtic existeix"

Puigdemont: "Avui som aquí per refermar el nostre compromís de convocar el referèndum"

Puigdemont: "L'encaix de Catalunya a Espanya, aquella vella aspiració del catalanisme polític era impossible. Teníem dues opcions: quedar reduits a una regió o iniciar una nova etapa com a estat dintre de la Unió Europea".

Puigdemont parla de com hem arribat fins aquí. Explica com va ser anul·lat l'Estatut d'Autonomia.

Junqueras: "Som tant responsables que voldríem assolir tota la responsabilitat, com qualsevol altre Estat"

Junqueras: "Hem fet un gran esforç per reduir el creixement del deute, que ha passat a nivells d'abans de la crisi"

Segons l'eurodiputat Jordi Solé hi ha 500 persones escoltant la conferència:

Junqueras afirma que Catalunya exporta més que països europeus com Suïssa.

Junqueras explica com l'economia catalana és una excepció dintre de la Unió Europea.

Romeva: "Europa haurà de pendrà partit, i és impensable que no aposti per la democràcia"

Romeva: "Europa no es podrà construir menystenint els seus ciutadans"

Romeva: "No hem vingut a reclamar res, hem vingut a explicar-nos, sense intermediaris"

Romeva: "Europa és una idea estimada pels catalans. I és per aquesta afecció cap a Europa, que estem preocupats pel seu futur"

