Mas rep la citació per al judici pel 9-N

| Facebook d'Artur Mas

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha rebut i signat aquest dimarts la citació per al judici que començarà el 6 de febrer per haver organitzat el procés participatiu del 9-N, segons ha informat el propi Mas a través de les xarxes socials. Amb una foto d’ell signant la citació, Mas ha fet un breu escrit on considera que el que es farà serà un “judici polític": "Aquest migdia he rebut la citació d'un judici polític i només per defensar idees democràtiques i pacífiques".

Mas, com les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, està acusat d’un presumpte delicte de prevaricació i desobediència pel qual la fiscalia li demana penes d’entre deu i nou anys d’inhabilitació.