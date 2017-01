ERC i PDeCAT no escoltaran Santamaría al Senat sobre la Conferència de Presidents

ERC i PDeCAT han decidit no assistir a la compareixença al Senat de la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría , que explicarà els acords de la Conferència de Presidents de fa una setmana, en l'entendre que són així coherents amb l'absència del president català, Carles Puigdemont , d'aquest fòrum multilateral.

La portaveu adjunta d'ERC a la cambra alta, Mirella Cortès , ha defensat que Catalunya ha de tenir una relació bilateral amb l'Estat "d'igual a igual" , amb un tracte diferenciat per la seva història i encara més ara que es troba "immersa en un procés d'independència".

Santamaría compareix aquesta tarda a la Comissió General de Comunitats Autònomes , en què poden participar els Governs autonòmics, per explicar els acords de la Conferència. El PNB assistirà a la comissió aquesta tarda, tot i que el president basc, Iñigo Urkullu , tampoc va participar a la reunió amb Mariano Rajoy.

"Parlarem amb el Govern central sempre que sigui amb un tracte igualitari. Serà el moment de parlar: referèndum o referèndum", ha afirmat la portaveu d'ERC, que també ha assegurat que Catalunya viu "un canvi social" cap a una república. "Lluitarem pel referèndum. Per a ERC, el vot serà afirmatiu, però la victòria és poder convocar un referèndum", ha afegit.

La portaveu d'ERC ha criticat també el contingut de la pròpia Conferència de Presidents, segons la seva opinió és una part més de l'"operació diàleg, que pel que fa a Catalunya és de moment una operació de porta tancada".

"Un diàleg molt estrany"

El portaveu de PDeCat, Josep Lluis Cleries, ha criticat que la vicepresidenta torna al Senat aquest dimecres a "fer-se una altra foto" com ja ho ha va ser, segons la seva opinió, la pròpia Conferència de Presidents de fa una setmana.

"Es veu que va quedar molt clar el que van acordar l'altre dia i que avui torna a explicar-ho", ha ironitzat.

"Catalunya és una nació i volem un tracte bilateral amb el Govern espanyol, li agradi o no. Hem estat contemporitzant amb l'Estat per buscar una solució i seguim com estàvem", ha afegit.

Cleries ha deixat clar que el seu partit acudeix a totes les compareixences i comissions, però no escoltarà aquesta tarda Santamaría per coherència amb l'absència de Puigdemont, perquè el que es va acordar a la Conferència ja es coneix i només s'ha decidit de moment crear comissions, com la que s'organitzarà sobre finançament autonòmic

"Sembla que el diàleg els ha pujat al cap, però els falta pràctica, fa molt que no el practicaven. Perquè aquesta tarda estaran boicotejant un acte del president i el vicepresident de la Generalitat a Brussel·les per presentar el que fem a Catalunya. El seu diàleg és molt estrany", ha afegit, i ha tornat a reivindicar el referèndum d'independència a Catalunya.