La llarga agonia dels pressupostos

| Jordi Borràs

Totes les mirades estan posades en el GAP i el consell polític de la CUP d’aquest dissabte 28 de gener. Els representants de les assemblees territorials i de les organitzacions que formen part de Crida Constituent, amb un total de 65 vots, donaran llum verda als pressupostos del Govern o els enviaran a la paperera de la història. Però votin el que votin, serà definitiu. “La decisió de dissabte és ferma i es mantindrà encara que s'ampliï el termini per a la negociació”, ha assegurat el diputat de la CUP Albert Botran, tancant la porta a la possibilitat que en cas que la militància donés un no a JxSí, els diputats de la CUP puguin esperar una nova oferta de l’executiu de Puigdemont. O blanc o negre. Amb tot, no es pot descartar la possibilitat que en aquesta reunió els cupaires poguessin acabar traslladant la decisió a una assemblea on tota la militància pogués votar. Aquest escenari podria desencallar una situació hipotètica de conflicte dins la CUP entre els sectors partidaris del sí i els del no.

Les assemblees territorials ja han rebut dos documents sorgits del secretariat nacional de la CUP, en què es plantegen els arguments a favor i en contra dels pressupostos presentats per Oriol Junqueras. Amb aquest material, decidiran el sentit del seu vot, sí o no, talment com ho faran les vuit organitzacions que ara formen part de Crida Constituent: Arran, Constituents per la Ruptura, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Crida Constituent, Endavant OSAN, Lluita Internacionalista (LI), Poble Lliure i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Després de la CUP, un camí llarg

En cas que la CUP doni un no als pressupostos, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, donaria per liquidat el seu mandat, i tal i com va anunciar, sense els pressupostos no es podria convocar el referèndum i dissoldria el Parlament per convocar noves eleccions. Aquest extrem, improbable però no impossible, no el volen comentar a hores d’ara ni la CUP ni JxSí. Però els cupaires sí que han insistit que no tornarien a asseure’s negociar per allargar l’agonia d’uns pressupostos que la seva militància ja hauria vetat. I per altra banda, fonts de JxSí també han remarcat que, arribats a aquest extrem, ja no hi hauria cap altra oferta sobre la taula.