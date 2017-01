Rajoy: "A Puigdemont li han donat el tracte que es mereixia, punt"

| ACN

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha evitat respondre aquest dimarts si el seu executiu ha maniobrat per evitar la presència d'autoritats europees a la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ofereix al Parlament Europeu. Malgrat que el portaveu del PP, Esteban González Pons, va admetre aquest dilluns l'enviament de correus a tots els eurodiputats del seu grup per advertir-los que la seva presència a l'acte seria entesa com una mostra de suport al projecte independentista, Rajoy ha esquivat una pregunta sobre si el seu govern ha boicotejat l'acte amb moviments d'aquest tipus. "Puigdemont ha anat a una sala del Parlament (Europeu), té perfecte dret a anar-hi i ha donat una conferència. No sé si realment l'ha donat o no l'ha donat, però no té cap sentit. A Puigdemont li han donat el tracte que es mereixia, punt", ha dit.