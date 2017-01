Podemos busca unitat a la desesperada

| Europa Press Falten dues setmanes pel congrés de Vistalegre II (11 i 12 de febrer), i Podemos encara sospira per arribar-hi amb una imatge d'unitat. El secretari general del partit, Pablo Iglesias, ha convocat una reunió clau per aquest dimecres -previsiblement a les 13:00 hores- amb membres dels altres equips que han presentat propostes per a reformar l'organització. Després de fracassar en l'intent de sorpasso al PSOE, l'entorn d'Iglesias insisteix per mantenir la cohesió del partit. I aquest és l'objectiu principal de la trobada al carrer Princesa, a la seu estatal dels podemites. L'estratègia política, el codi ètic intern, el model organitzatu i la identitat feminista són les quatre claus que han de determinar si els diversos corrents interns de Podemos es posen d'acord. En cas contrari, Iglesias es presentarà a Vistalegre II amb altres candidatures a definir el rumb de la formació lila, entre les quals destacaria l'opció del secretari polític, Íñigo Errejón. També s'hi podria sumar el líder dels anticapitalistes, Miguel Urbán. Ambdós seran presents a la cimera de dimecres, on també hi assistirà la responsable de la secretaria d'Anàlisi Polític i Social, Carolina Bescansa.











Acords parcials i no definitius Els equips d'Iglesias, Errejón i Urbán defensen els seus projectes diferents, però encara no tanquen la porta a una possible entesa d'última hora. Fonts properes a l'equip d'Iglesias han reconegut que si de la reunió en surt algun acord serà "a la desesperada". I, a més, caldria veure en quin sentit arriben aquests apropaments, ja que podrien ser totals o també parcials i secundaris. Per exemple, el sector anticapitalista i l'entorn d'Iglesias coincideixen sobretot en l'apartat polític. Al seu torn, els d'Urbán s'entenen millor amb Errejón en l'àmbit organitzatiu. És per això que els errejonistes adverteixen que els acords de la reunió de dimecres tampoc seran definitius, i que l'opció de presentar candidatures separades estarà "viva" fins al final. Els tres equips tenen una setmana per a fusionar els projectes, ja que l'1 de febrer és la data límit per a transaccionar les candidatures per a Vistalegre II. | YOUTUBE