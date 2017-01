La CUP deixa clar que la decisió de la militància serà irrevocable

| ACN

La CUP no seguirà negociant els Pressupostos 2017 si les seves bases rebutgen, al Consell Polític d'aquest dissabte, l'última proposta del Govern per aconseguir el 'sí' dels anticapitalistes. Ho ha explicat aquest dimarts en roda de premsa al Parlament el diputat de la CUP Albert Botran, que ha detallat que "la decisió de dissabte és ferma" i es mantindrà encara que s'ampliï el termini per a la negociació.

El període per acostar posicions i rubricar un acord podria ampliar-se si algun grup portés els comptes al Consell de Garanties Estatutàries per considerar-les no constitucionals: això donaria 30 dies més fins que l'òrgan consultiu es pronunciï.