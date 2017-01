El Govern busca 500 mentors per integrar refugiats

"Un refugiat és una persona a qui se li han tallat de forma brusca els vincles socials i personals que tenia, i ara n'ha de tornar a fer en els països d'acollida", tal com ha explicat el Secretari d'Igualtat, Oriol Amorós. Per aquest motiu, la Generalitat ha presentat aquest dimarts el Programa Català de Refugi (PCR) , que consistirà en crear grups d'entre tres i cinc mentors que acompanyaran aquestes persones en a la seva inserció en el món laboral i a la vegada establir vincles socials.

Les condicions per ser voluntari

Pel que fa els interessats en fer de voluntaris en el PCR, s'hauran d'inscriure de la pàgina web de la Generalitat, però tal com ha avisat Amorós, hi haurà una sèrie de condicions per participar-hi. Hauran de ser persones que es comprometin a dedicar entre 2 i 4 hores setmanals a l'acompanyament dels refugiats, i se'ls realitzarà una entrevista per comprovar si el seu perfil encaixa amb els objectius del pla.

El procés de selecció de voluntaris serà els mesos de febrer i març, des d'aleshores fins al maig se'ls formarà, i entre maig i juny començarà la mentoria.