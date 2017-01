El procés català es planta a Europa

| Xavier Ginesta

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, han arribat aquest dimarts a Brussel·les per defensar la celebració d'un referèndum a Catalunya. La conferència dels tres dirigents tindrà lloc a les set de la tarda al Parlament Europeu.

Els organitzadors estan convençuts que l'acte serà un èxit i la sala PHS 3C050, amb capacitat per a 350 persones, s'omplirà. De fet, el portaveu parlamentari de Junts pel Sí, Roger Torrent, ha afirmat aquest matí que ja està "confirmat que la sala estarà plena" amb eurodiputats però també amb les diplomàcies europees.

L'objectiu d'aquest acte és defensar davant la UE que els catalans puguin votar i que el referèndum sigui acordat amb l'Estat espanyol. Tot i així, el president deixarà clar als mandataris europeus que la votació es farà aquest any, encara que no s'arribi a cap acord amb el govern espanyol.

Tot i la seva visita, el Govern ha explicat que no preveu demanar reunions amb autoritats europees. "L'objectiu no és demanar cap contacte. Ja hi haurà temps per fer-ho. És prou rellevant que el president faci aquesta presentació", asseguraven.

Boicot del govern espanyol

Com era d'esperar, la conferència ha aixecat polseguera des del dia de la seva convocatòria. Per aquest motiu, ha generat un gran malestar a les institucions espanyoles, que s'ha acabat concretant en un autèntic boicot en les últimes hores.

Divendres passat va transcendir que el PP, a través del seu eurodiputat i portaveu, Esteban González Pons, havia demanat per carta als seus socis del Partit Popular Europeu que no assistissin a l'acte. Aquest dilluns s'ha conegut el contingut de la carta, on el dirigent popular assegura que anar-hi suposaria donar una falsa impressió al Parlament Europeu.

Els atacs de González Pons no han acabat amb la carta. Aquest dilluns, el popular ha fet unes declaracions en què desacreditava l'acte, afirmant que es fa "en una sala llogada" pel Parlament, com si es fes, ha dit, "en una cafeteria". A més, ha assegurat que les institucions europees observen el procés català com "un Brexit que agrada a l'extrema dreta europea".

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, va avisar ahir al Govern que l'Estat manté la seva negativa d'avalar un referèndum d'aquestes característiques: "Seguirem defensant la nostra visió de l'Estat de Dret i de la democràcia d'acord amb una Espanya oberta, plural i integradora".

El Govern fa oïdes sordes

Per altra banda, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha lamentat la reacció "ridícula i en alguns moments histèrica" del govern espanyol, i ha manifestat que "evidentment serà legítim que uns representants democràtics expliquin el seu full de ruta". Segons Munté, el govern espanyol i el PP estan intentant desprestigiar la conferència perquè saben que genera moltes expectatives.