Roger Torrent (JxSí): “Ara li toca a la CUP decidir el seu vot”

Amb la darrera proposta del Govern de JxSí sobre la taula –inclou millores en el pressupost d’Ensenyament i en renda garantida, però no toca l'IRPF ni crea un fons per revertir les privatitzacions-, i a pocs dies perquè el GAP i el consell polític de la CUP decideixin si donen suport o no als pressupostos de l’executiu de Carles Puigdemont, JxSí s’ha mostrat optimista sobre la decisió que acabin prenent els socis independentistes al Parlament. “És la millor proposta de pressupostos que es podia fer, que s’ha vist reforçada amb l’última proposta que s’ha plantejat a la CUP en la negociació”, ha assegurat el portaveu parlamentari de JxSí, Roger Torrent, que també ha insistit que “ara li toca a la CUP definir-se, decidir el seu vot”, i ha deixat molt clar que “nosaltres som optimistes, perquè hem avançat molt en les últimes hores i veiem molt esperançats aquests propers dies”.

La CUP prendrà la decisió aquest dissabte 28 de gener. A hores d'ara, els cupaires han preferit no valorar públicament la proposta del Govern, en considerar que ha de ser la militància, a través de les seves assemblees territorials, la que valori si l'oferta és suficient o no. En qualsevol cas, Torrent ha defensat que "són uns pressupostos transformadors que canvien models polítics, perquè posen fi a les retallades i canvien el paradigma de les retallades. Per tant, són uns comptes també de canvi també fiscal", ha defensat.