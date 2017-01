| ACN

El PSC demanarà explicacions al Govern de Catalunya sobre la publicitat institucional de l’acte d’aquesta tarda a Brussel·les, en què hi participaran el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Romeva. Així ho ha avançat el diputat Ferran Pedret, que s’ha preguntat si avui “assistirem a un acte organitzat per partits amb suport institucional, o a un acte institucional que d’alguna manera s’organitza en favor d’alguns partits?”. El diputat socialista ha denunciat “la confusió entre Govern i partits, tal i com passava als anys vuitanta i noranta”, i ha deixat clar que l’executiu haurà de respondre a les seves preguntes parlamentàries per tal de justificar la inversió de 127.000 euros en publicitat a la premsa europea.

Pedret vol saber “la naturalesa d’aquesta conferència”, perquè troba molt “curiós” que hi apareguin els logotips dels partits, i lamenta que es “discriminin” altres líders polítics que també fan conferències a Brussel·les. Sobre la mateixa conferència, el portaveu socialista ha assegurat que “nosaltres no tenim cap problema perquè s’expressin totes les propostes que calguin al Parlament europeu, però hi ha una agenda social que ens hauria agradat que el president posés sobre la taula aprofitant el viatge a Brussel·les”.