C’s creu que “a Puigdemont li agrada molt poc treballar”

| G.A

Ciudadanos considera que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, està més pendent de fer-se fotografies que d’atendre les seves funcions. Així ho ha denunciat al Parlament el diputat Fernando de Páramo en roda de premsa, preguntat per la conferència que aquesta tarda pronuncien a Brussel·les Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva. “N’estem tips dels problemes que el Govern genera a nivell internacional, crea conflictes i fa el ridícul”, ha assenyalat, per assegura que “a Carles Puigdemont li agrada molt poc treballar, però sí fer-se fotos”.

Ciudadanos, que ha denunciat que “paguem amb diners de tots els catalans que el Govern vagi a Brussel·les a parlar d’un nou Brexit i a fer propaganda de la separació”, ha demanat a l’executiu català que si vol anar a Brussel·les, “vagi a parlar d’innovació, d’inversions per a tots els catalans i d’acords que puguin beneficiar els catalans”. I ha demanat a Puigdemont “que treballi una mica més, perquè durant el seu mandat aquest govern només ha fet una llei al Parlament. És evident que al Govern tampoc no li agrada treballar”, ha reblat.

Finalment, de Páramo ha lamentat que “la consellera Borràs faci una crida als funcionaris perquè no vagin a treballar el 6 de febrer per donar suport a Artur Mas, quan el que ha de fer és tornar els diners que deu als funcionaris”, ha dit en referència a la part de la paga extra que encara no han recuperat els funcionaris.